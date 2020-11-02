Не смогла сдержать слез. Вакки показал, как встретил мать своего ребенка дома после родов

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", на своей странице в Instagram показал первый приезд домой своей дочери Блу Джерусалемы.
"Добро пожаловать домой, принцесса... Мы тебя любим", – написал он.
В ролике показано, как раскрываются ворота, украшенные розовым бантом, и на территорию имения Вакки въезжает автомобиль, в котором находится он со своей девушкой, венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой, и их новорожденной дочерью Блу Джерусалемой. Дорога к дому украшена фигурками животных и розовыми шариками.
В определенный момент Фонсека, растрогавшись, расплакалась. По приезду домой Вакки, мать его новорожденной дочери, и саму девочку аплодисментами встретил обслуживающий персонал. А в самом доме Фонсеку ждал накрытый стол.
Ролик он сопроводил песней со словами I Am Ready To Jerusalema, что переводится как "Я готов к Джерусалеме".
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Welcome home Princess .. We love you * Bienvenida a casa Princesa... Te amamos muchisimo * @sharfonseca @robertoratti_filmmaker
Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 18,2 млн человек.
10 мая 2020 года Вакки сообщил, что Фонсека беременна. 13 июля она заявила, что они с бойфрендом готовятся узнать пол будущего ребенка.
26 октября Вакки разместил в микроблоге ролик, записанный в родильном отделении – на видео он исполнил танец в компании своей беременной девушки и сотрудницы клиники.
27 октября бизнесмен сообщил, что стал отцом.