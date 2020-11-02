Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2020
 
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Не смогла сдержать слез. Вакки показал, как встретил мать своего ребенка дома после родов

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки устроил для своей девушки, венесуэльской модели Шэрон Фонсеки, и их новорожденной дочери Блу Джерусалемы трогательный прием.

Фонсека 27 октября родила Вакки дочь
Фонсека 27 октября родила Вакки дочь
Фото: sharfonseca / Instagram

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", на своей странице в Instagram показал первый приезд домой своей дочери Блу Джерусалемы.

"Добро пожаловать домой, принцесса... Мы тебя любим", – написал он.

В ролике показано, как раскрываются ворота, украшенные розовым бантом, и на территорию имения Вакки въезжает автомобиль, в котором находится он со своей девушкой, венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой, и их новорожденной дочерью Блу Джерусалемой. Дорога к дому украшена фигурками животных и розовыми шариками.

В определенный момент Фонсека, растрогавшись, расплакалась. По приезду домой Вакки, мать его новорожденной дочери, и саму девочку аплодисментами встретил обслуживающий персонал. А в самом доме Фонсеку ждал накрытый стол.

Ролик он сопроводил песней со словами I Am Ready To Jerusalema, что переводится как "Я готов к Джерусалеме".

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 18,2 млн человек.

10 мая 2020 года Вакки сообщил, что Фонсека беременна. 13 июля она заявила, что они с бойфрендом готовятся узнать пол будущего ребенка.  

26 октября Вакки разместил в микроблоге ролик, записанный в родильном отделении – на видео он исполнил танец в компании своей беременной девушки и сотрудницы клиники. 

27 октября бизнесмен сообщил, что стал отцом.

Теги: видео, дети, Джанлука Вакки, ролик, Шэрон Фонсека, мать
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