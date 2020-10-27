"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей

Итальянский миллионер Джанлука Вакки и его беременная девушка, модель Шэрон Фонсека, сняли ролик в родильном отделении. По словам Вакки, их дочь не спешит появляться на свет, несмотря на его попытки помочь ей родиться.

Вакки и Фонсека состоят в отношениях с 2018 года Скриншот: gianlucavacchi / Instagram

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 26 октября в Instagram разместил ролик, на котором запечатлен во время импровизированного танца в родильном отделении вместе со своей беременной девушкой, моделью Шэрон Фонсекой.

Компанию паре составила сотрудница клиники. На видео Фонсека запечатлена в рубашке для родов, а к ее телу подключены датчики.

"В родильном отделении пытаюсь помочь ей родиться, но начинаю думать, что она не хочет меня видеть", – подписал ролик Вакки.

Вакки и Фонсека состоят в отношениях с 2018 года. Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 18 млн человек.

10 мая Вакки сообщил, что его девушка беременна. Накануне, 13 июля, Фонсека заявила, что они с бойфрендом готовятся узнать пол будущего ребенка. Позже Вакки сообщил, что у него родится дочь.