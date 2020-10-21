Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной

Беременная избранница итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки, известного как "танцующий миллионер", модель Шэрон Фонсека 20 октября разместила в Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлена обнаженной.
Фонсека позирует в кадре боком – правой рукой модель прикрыла грудь, а левой поддерживает живот. По словам модели, за время беременности она многому научилась у будущей дочери.
"Она уже многому меня научила, что касается любви, силы и надежды", – поделилась модель.
"Для нее большая честь, что ты ее мать. Вы обе научили меня, что жизнь через любовь бесконечна", – отреагировал на публикацию Фонсеки Вакки.
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She has taught me so much about love, strength and hope already...———— Ella ya me ha ensen * ado tanto sobre el amor, la fuerza y la esperanza...
Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 17,9 млн человек.
10 мая Вакки сообщил, что его девушка беременна. Накануне, 13 июля, Фонсека заявила, что они с бойфрендом готовятся узнать пол будущего ребенка. Позже Вакки сообщил, что у него родится дочь.