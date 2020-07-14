52-летний "танцующий миллионер" Вакки узнал пол будущего ребенка с помощью вертолета

Беременная 25-летняя модель Шэрон Фонсека – избранница 52-летнего итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки, известного также как "танцующий миллионер", ждет девочку. Об этом Вакки сообщил на своей странице в Instagram, разместив видеоролик, на котором запечатлен вертолет, распыляющий над полем дым розового цвета.
"Мы рады поделиться с вами новостями о том, кто у нас будет", – подписал ролик Вакки.
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We’re happy to share with you our baby’s gender reveal @sharfonseca #gvlifestyle
"Я все еще плачу, когда смотрю это видео", – призналась будущая мама на своей странице в Instagram.
Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. Итальянский бизнесмен Вакки также известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано почти 16,6 млн человек.
10 мая Вакки сообщил, что его девушка беременна. Накануне, 13 июля, Фонсека заявила, что они с бойфрендом готовятся узнать пол будущего ребенка.