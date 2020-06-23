Прыжки в высоту и спринтерский бег. 52-летний "танцующий миллионер" Вакки показал свою тренировку

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", показал в Instagram свою тренировку для ног.
Чтобы быть в хорошей форме, Вакки выполняет прыжки в высоту и совершает пробежки на короткие дистанции с ускорением.
"Никогда не останавливайся", – подписал он видео.
"Как? Это безумие", – оценили уровень нагрузки фолловеры Вакки.
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Джанлука Вакки является членом совета директоров семейной компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов. Вакки принадлежит 30% акций компании. Он стал известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 16,2 млн человек.