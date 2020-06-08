"Я мечтал о таком доме с детства". Вакки показал свои владения

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", показал в Instagram свой дом и территорию вокруг него.
"Я хотел бы вам показать немного L'Eremita", – написал он.
Ролик бизнесмен сопроводил титрами, в которых отметил, что всю жизнь работал, чтобы воплотить свои детские мечты в жизнь.
"Я мечтал о таком доме с детства", – признался Вакки.
В финале он показал свою беременную девушку – модель Шэрон Фонсеку.
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I wanted to share with you a little bit of L’Eremita... * @sharfonseca #gvlifestyle
Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. В семейной компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов, Вакки занимает должность члена совета директоров и владеет 30% акций.
Ранее Вакки состоял в романтических отношениях с телеведущей Мелиссой Саттой и актрисой Мишель Родригес. У Вакки также был роман с директором и дизайнером модного бренда Wandering Джорджией Габриэле. С Шэрон Фонсека миллионер встречается с 2018 года.
10 мая Вакки сообщил, что Фонсека беременна.
Вакки стал известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано почти 15,8 млн человек.