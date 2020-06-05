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05 июня, 2020
 
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52-летний "танцующий миллионер" Вакки поделился секретом спортивной фигуры

По словам 52-летнего итальянского бизнесмена Джанлука Вакки, он всегда с уважением относился к своему телу.

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Вакки: Никогда не позволяйте себе поблажек
Вакки: Никогда не позволяйте себе поблажек
Фото: gianlucavacchi / Instagram

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный также как "танцующий миллионер", заявил, что всегда был последовательным в действиях и не давал себе поблажек. Об этом он рассказал в Instagram.

"Дисциплина всегда была ключом к любому результату в течение всей моей жизни. Дисциплина является основой всего, вы должны уважать себя и свое тело. Никогда не позволяйте себе поблажек", – написал Вакки. 

Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. В семейной компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов, Вакки занимает должность члена совета директоров и владеет 30% акций.

Ранее Вакки состоял в романтических отношениях с телеведущей Мелиссой Саттой и актрисой Мишель Родригес. У Вакки также был роман с директором и дизайнером модного бренда Wandering Джорджией Габриэле. 

С 2018 года миллионер встречается с испанской 25-летней моделью Шэрон Фонсеки. 10 мая итальянский бизнесмен сообщил, что скоро станет отцом

Вакки стал известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано почти 15,9 млн человек. 

Теги: спорт, Италия, миллионер, Джанлуки Вакки
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