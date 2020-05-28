"Танцующий миллионер" Вакки и его беременная девушка украсили обложку журнала

52-летний итальянский миллионер Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", в интервью глянцевому изданию Hola рассказал о жизни с 25-летней испанской моделью Шэрон Фонсека и своем будущем отцовстве.

Вакки и Фонсека вместе с 2018 года Фото: gianlucavacchi / Instagram

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", вместе со своей беременной девушкой, 25-летней испанской моделью Шэрон Фонсека, приняли участие в фотосессии, организованной испанским изданием Hola. Об этом Вакки сообщил в Instagram, обнародовав часть снимков.

По словам Вакки, в интервью журналу он рассказал о жизни с Фонсека и о своем будущем отцовстве.

Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. В семейной компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов, Вакки занимает должность члена совета директоров и владеет 30% акций.

Ранее Вакки состоял в романтических отношениях с телеведущей Мелиссой Саттой и актрисой Мишель Родригес. У Вакки также был роман с директором и дизайнером модного бренда Wandering Джорджией Габриэле. С Шэрон Фонсека миллионер встречается с 2018 года.

10 мая Вакки сообщил, что Фонсека беременна.

Вакки стал известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано почти 15,8 млн человек.