"Танцующий миллионер" Вакки и его беременная девушка украсили обложку журнала

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", вместе со своей беременной девушкой, 25-летней испанской моделью Шэрон Фонсека, приняли участие в фотосессии, организованной испанским изданием Hola. Об этом Вакки сообщил в Instagram, обнародовав часть снимков.
По словам Вакки, в интервью журналу он рассказал о жизни с Фонсека и о своем будущем отцовстве.
Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. В семейной компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов, Вакки занимает должность члена совета директоров и владеет 30% акций.
Ранее Вакки состоял в романтических отношениях с телеведущей Мелиссой Саттой и актрисой Мишель Родригес. У Вакки также был роман с директором и дизайнером модного бренда Wandering Джорджией Габриэле. С Шэрон Фонсека миллионер встречается с 2018 года.
10 мая Вакки сообщил, что Фонсека беременна.
Вакки стал известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано почти 15,8 млн человек.