"Танцующий миллионер" Вакки обнародовал фото беременной жены в купальнике

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный также как "танцующий миллионер", опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с 25-летней моделью Шэрон Фонсеки, матерью его будущего ребенка – фотограф снял пару в тот момент, когда Вакки положил руку на живот Фонсеки.
На снимке Фонсеки в купальнике и Вакки в купальных плавках позируют в компании собаки.
"Мы вчетвером наслаждаемся прекрасным воскресеньем", – подписал снимок Вакки.
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The four of us enjoying a beautiful Sunday at l’Eremita @sharfonseca #gvlifestyle
Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. В семейной компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов, Вакки занимает должность члена совета директоров и владеет 30% акций.
Ранее Вакки состоял в романтических отношениях с телеведущей Мелиссой Саттой и актрисой Мишель Родригес. У Вакки также был роман с директором и дизайнером модного бренда Wandering Джорджией Габриэле.
С Фонсеки миллионер встречается с 2018 года. 10 мая Вакки сообщил, что его девушка, модель Шэрон Фонсеки беременна.
Вакки стал известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано почти 15,6 млн человек.