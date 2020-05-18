"Танцующий миллионер" Вакки обнародовал фото беременной жены в купальнике

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки впервые рассказал о своем будущем отцовстве в День матери, 10 мая.

Вакки и Фонсека вместе с 2018 года Фото: gianlucavacchi / Instagram

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный также как "танцующий миллионер", опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с 25-летней моделью Шэрон Фонсеки, матерью его будущего ребенка – фотограф снял пару в тот момент, когда Вакки положил руку на живот Фонсеки.

На снимке Фонсеки в купальнике и Вакки в купальных плавках позируют в компании собаки.

"Мы вчетвером наслаждаемся прекрасным воскресеньем", – подписал снимок Вакки.

Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. В семейной компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов, Вакки занимает должность члена совета директоров и владеет 30% акций.

Ранее Вакки состоял в романтических отношениях с телеведущей Мелиссой Саттой и актрисой Мишель Родригес. У Вакки также был роман с директором и дизайнером модного бренда Wandering Джорджией Габриэле.

С Фонсеки миллионер встречается с 2018 года. 10 мая Вакки сообщил, что его девушка, модель Шэрон Фонсеки беременна.

Вакки стал известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано почти 15,6 млн человек.