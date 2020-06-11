"Танцующий миллионер Вакки" станцевал в трусах и пиджаке

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", показал, как расслабляется в перерывах между работой.

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", показал в Instagram, как в трусах и пиджаке, рубашке и галстуке танцует во время рабочего дня.

"Небольшой танцевальный перерыв между конференц-звонками. Никогда не принимайте себя всерьез!" – написал он.

"Этим утром во время первого собрания акционеров IMA в Smartworking. Такое случалось с вами во время карантина?" – спросил он.

Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. В семейной компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов, Вакки занимает должность члена совета директоров и владеет 30% акций. Он стал известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 16 млн человек.