"Танцующий миллионер Вакки" станцевал в трусах и пиджаке

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", показал в Instagram, как в трусах и пиджаке, рубашке и галстуке танцует во время рабочего дня.
"Небольшой танцевальный перерыв между конференц-звонками. Никогда не принимайте себя всерьез!" – написал он.
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A little dance break in between conference calls * Never take yourself seriously! #gvlifestyle
"Этим утром во время первого собрания акционеров IMA в Smartworking. Такое случалось с вами во время карантина?" – спросил он.
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This morning during IMA’s first shareholders meeting in Smartworking... * Did this happened to you during quarantine? * #gvlifestyle
Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. В семейной компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов, Вакки занимает должность члена совета директоров и владеет 30% акций. Он стал известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 16 млн человек.