Бульвар Шоубиз
 
24 августа, 2020
 
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"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной

52-летний итальянский миллионер Джанлука Вакки и его девушка, 25-летняя модель Шэрон Фонсека, станцевали вместе.

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Вакки показал совместный танец со своей возлюбленной
Вакки показал совместный танец со своей возлюбленной
Фото: gianlucavacchi / Instagram

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", показал в Instagram совместный танец со своей возлюбленной, 25-летней моделью Шэрон Фонсекой. Избранница Вакки сейчас ждет ребенка, и в ролике она продемонстрировала округлившийся живот, танцуя в купальнике.

"Первый раз станцевали с первого дубля", – написал "танцующий миллионер".

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 17,2 млн человек. 

10 мая Вакки сообщил, что его девушка беременна. Накануне, 13 июля, Фонсека заявила, что они с бойфрендом готовятся узнать пол будущего ребенка. Позже Вакки сообщил, что у него родится дочь.

Теги: беременность, купальник, Джанлука Вакки, Шэрон Фонсека
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