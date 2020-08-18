"Танцующий миллионер" Вакки презентовал клип на песню Para. Видео
Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 18 августа на своей странице в Facebook анонсировал премьеру клипа на трек Para – ролик опубликован на канале Spinnin' Records в YouTube. "Это моя новая песня, надеюсь, вам понравится", – написал Вакки в анонсе. Он записал песню в дуэте с певцом Ir Sais, который исполнил вокальные партии, в то время как сам "танцующий миллионер" произносит речитативом пару фраз во время танцев на фоне девушек в купальниках.
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