"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки записал первый ролик с новорожденной дочерью на руках.

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 28 октября на своей странице в Instagram разместил первое совместное видео с новорожденной дочерью Блу Джерусалемой.

Вакки позирует в кадре лежа на кресле с ребенком на руках, при этом его лицо закрывает медицинская маска.

"Добро пожаловать, Блу Джерусалема. Я мечтал об этом моменте девять месяцев, и теперь буду держать тебя на руках до конца своей жизни", – подписал он ролик.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 18,2 млн человек.

10 мая 2020 года Вакки сообщил, что его девушка – венесуэльская модель Шэрон Фонсека беременна. 13 июля Фонсека заявила, что они с бойфрендом готовятся узнать пол будущего ребенка.

26 октября Вакки разместил в микроблоге ролик, записанный в родильном отделении – на видео он исполнил танец в компании своей беременной на тот момент девушки и сотрудницы клиники.

27 октября бизнесмен сообщил, что стал отцом.