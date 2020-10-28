"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 28 октября на своей странице в Instagram разместил первое совместное видео с новорожденной дочерью Блу Джерусалемой.
Вакки позирует в кадре лежа на кресле с ребенком на руках, при этом его лицо закрывает медицинская маска.
"Добро пожаловать, Блу Джерусалема. Я мечтал об этом моменте девять месяцев, и теперь буду держать тебя на руках до конца своей жизни", – подписал он ролик.
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Welcome Blu Jerusalema , I dreamed about this moment for 9 months and now i’ll keep you in my arms for the rest of my life. I love you Dad Bienvenida Blu Jerusalema, soñé con este momento por 9 meses y ahora te tendré en mis brazos por el resto de mi vida. Te amo Papà @sharfonseca
Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 18,2 млн человек.
10 мая 2020 года Вакки сообщил, что его девушка – венесуэльская модель Шэрон Фонсека беременна. 13 июля Фонсека заявила, что они с бойфрендом готовятся узнать пол будущего ребенка.
26 октября Вакки разместил в микроблоге ролик, записанный в родильном отделении – на видео он исполнил танец в компании своей беременной на тот момент девушки и сотрудницы клиники.
27 октября бизнесмен сообщил, что стал отцом.