Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", и его возлюбленная – модель Шэрон Фонсека попробовали себя в роли музыкантов.

Вакки и Фонсека вместе с 2018 года Фото: gianlucavacchi / Instagram

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", устроил со своей возлюбленной – моделью Шэрон Фонсекой импровизированный домашний оркестр, записав результат на видео. Шуточный ролик он разместил 15 декабря на своей странице в Instagram.

На видео Фонсека изображает барабанщицу, выбивая дробь по кастрюле, надетой на голову Вакки, а он в это время воспроизводит звуки, похожие на те, которые издает труба.

"Вот почему я не хочу, чтобы она готовила", – подписал ролик Вакки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В конце октября у пары родилась дочь Джерусалема.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 19,5 млн человек.