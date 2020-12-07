"Я разорванный в клочья, я подбитый снарядом, я как волк-одиночка, то в лесу, то в степи". Новая подборка стихов Кемеровского

Земля

Я живу на земле,

Где при жизни не ценятся гении,

Я живу на земле

Как полвека уже с небольшим,

Я частица ее,

Ее сын и ее продолжение,

Я живу на земле

С неразгаданной тайной глубин…

Я живу на земле,

Подарившей великого Пушкина,

Я живу на земле,

Где иконами лечат детей,

Я такой же, как все,

Человек своего поколения,

Потерявший так много,

Но нашедший себя в темноте…

Я живу на Земле

По соседству с другими планетами,

Я живу на Земле

В этом вечном пространстве миров,

Я ее проводник,

Ее путник, живущий с поэтами,

Я живу на Земле,

Проживая свой миг из веков…

Киев

Софийская площадь как на ладони,

Справа зеркальный "Хаятт",

А в середине на гетманском троне

Хмельницкий выходит в наряд.

Вниз на Андреевский спуск, мостовая,

Вот и булгаковский дом,

Тень "Белой гвардии" я замечаю

И его взгляд за окном…

Так и иду по Подолу навстречу

Ветрам, а может, судьбе,

Что же ты прячешь, таинственный вечер,

Я растворяюсь в тебе.

Здравствуй, Крещатик!

Душу вскрываю! Сердце, включи метроном…

Киев Великий, в тебя я влюбляюсь,

Может, полюбишь потом…

Украина

"Ще не вмерла України..." – я слышал это много раз,

И были яства, как с картины, и я в гостях был, как сейчас.

О древнем городе великом друзьям читал свои стихи,

И за столом так было тихо, что шелестели мотыльки...

Я не политик, не ученый, всю жизнь за дух славянский бьюсь,

Чтоб мир был в каждом вашем доме, и ничего я не боюсь...

За правду, что скрепили с ложью, за веру, что нам всем дана,

И за великую возможность, и за святые имена!

"Ще не вмерла України..." – и пусть она цветет, как сад!

Так пожалейте всех невинных, простите тех, кто виноват.

Мы все одной породы, масти, и в жилах наших кровь отцов.

Славянский бунт всегда опасен, когда им правят от гонцов.

Вам землю подарило небо, людей красивых дал Господь,

И, где бы в жизни я бы ни был, я славлю общий наш народ...

До вас здесь жили ваши предки, так не рубите вы с плеча.

Как рубят лес, летят и щепки, и в доме вновь горит свеча...

"Ще не вмерла України..." – живи с достоинством своим,

И я уверен, что отныне развеет ветер черный дым.

И, может быть, простой мальчишка из закарпатского села

Вдруг крикнет всем, забыв про книжки: "Конец войне, ура-ура!"

И соберутся все славяне на съезд великих мудрецов,

И будет праздник, будет память, и всех накажут подлецов...

И будет клятва, как в Завете, когда Авраама царь просил...

Мы Киевской Руси все дети, не зря Владимир нас крестил...

"Ще не вмерла України..." И Бог един, и мы едины!

***

I

Лечу туда, где буду петь про небо,

Про города, засыпанные снегом,

Про первую любовь из октября.

Я буду петь о счастье и о вере,

Об осени, там все мои потери,

И о судьбе, доверившей тебя.

Еще спою о наших 90-х,

Мы пережили их совсем непросто,

Пройдя дорогой тяжелейших дней.

Спою о брате, о родной Сибири,

О чувствах, как мы все тогда любили,

И о стране, терявшей сыновей.

Я буду петь, забыв про наши споры,

Про женские цветочные узоры,

Что вышиты на платьях у девчат,

Про древний и красивый город Киев,

Я полюбил его всем сердцем из России,

Где стал друзьями навсегда богат.

II

Хотел бы спеть про море и про горы,

Про наши необъятные просторы,

В которых растворяется душа,

Про вечность, про последние надежды,

Про летний дождь и про святую нежность,

Про путь, что прохожу свой не спеша.

И посвящение Высоцкому исполню,

И пацанам из юности напомню,

Что я такой же, как и в те года.

Спою романс, всего один, цыганский,

Из быстрых песен всем устрою танцы,

И лирикой закончу, как всегда.

Премьеры будут, новые альбомы,

И лица встречу тех людей, знакомых,

Что были на концертах прошлых лет.

Из раннего спою о ностальгии,

Об эмиграции, года мои шальные…

И о дороге, что вела на свет…

Вхожу на сцену, под огни софитов,

Где моя песня с миром говорит…

Футбольная держава

От Львова начинается страна

Футбольная, как помню я из детства.

"Карпаты" – вот командою была,

В те годы покорила мое сердце.

Юрчишин – лучший, главный бомбардир,

В Совке сражалась, третьей как-то стала,

И мы смотрели все телеэфир,

Когда и кубок вдруг она забрала.

Теперь Одесса, "Черноморец" тут,

Он поиграл и повидал немало.

О, скольким футболистам дал он путь,

Но самый лучший все-таки Беланов.

Шагнул он выше, Киев ждал его,

И сборная, и мировые матчи.

Наградой стало Евро-серебро

И золотой один футбольный мячик.

Я запорожский вспомнил "Металлург",

В элиту он ворвался в год последний,

Как рухнул наш Союз, и он, как друг,

Остался в Украине на передней…

Но все равно дошел до УЕФА,

Где бился с "Лидсом", да почти на равных.

Не повезло, ведь это не лафа,

Там англичане, а они из главных…

Футбол для них как наш иконостас,

Религия, а может, что-то выше.

Их поле – это шахматы для нас,

И там болеют, ничего не слышишь…

А вот Днепропетровск во всей красе,

Там "Днепр" чудеса творил такие.

Два раза хлопнул он Союз, раз по весне

В финале бился, проиграл "Севилье".

Тот европейский кубок близко был,

Но не было Литовченко с Протасом.

Вернуть бы их в состав, то победил бы,

Команда точно б стала выше классом.

Дошли до Киева, любимый город мой,

"Динамо" – в двух словах и не расскажешь.

Великий клуб, великий тренер, он герой!

Наш Лобановский и сейчас на страже,

Сидит он на скамеечке один

И смотрит вдаль, как будто на футболе…

А Суркисы, Шевченко и Блохин,

Они национальные герои!

И как не вспомнить раннюю "Зарю",

Град-Ворошиловскую, а теперь с Луганска.

Однажды, бросив вызов всем в строю,

Рассвет встречала в золотом убранстве.

Тогда мне было ровно 10 лет,

Она СССР порвала в клочья.

Такой вот чемпионский был сюжет,

Сейчас в Европе бьется, между прочим.

Так бились пацаны, чтоб взять свой "мир",

По "молодежке" вот совсем недавно.

Спросите вы у них: "Кто ваш кумир?".

Ответят: "Сборная страны, ее команды"...

Встречайте Харьков, много раз бывал

И первый мой концерт здесь состоялся.

Ваш "Металлист", он тоже кубок брал,

Тогда в Союзе он, как зверь, сражался.

И в Украине часто был в призах,

Болельщики ведь у него как надо.

Вернись опять, все ждут тебя сейчас,

И я уверен, будут вновь награды.

О "Таврии" отдельно я скажу,

И говорить я буду о футболе.

В далеких 90-х, помните, годах

Всем дали вольную, а правильнее – волю.

И тот чемпионат, он первым был,

И "Таврия" на поле победила,

И в Лигу чемпионов, в тот турнир,

Она попала, но не удивила.

"Шахтеру" лично я хочу воздать,

Создали там команду всем во благо.

И как она всех стала удивлять,

И весь Донецк в себя влюбила сразу.

И кубок УЕФА был покорен,

И чемпионство полилось рекою.

Ну а какой шикарный стадион,

Ринат Ахметов уважения достоин!

По городам спортивным пробежал,

Конечно, в Украине их немало.

Наверное, не все я рассказал,

Но вы для всех футбольная держава!

***

Все от ума, от сердца лишь печали…

А от души страдания и муки.

"Все от ума", – мне говорил вначале

Один святой, познавший две разлуки.

"Все от ума", – я слышал не однажды

От мудрецов, идущих по дороге.

Все от ума – запомнить должен каждый,

Не забывая, впрочем, и о Боге.

Все от ума, все беды и проблемы,

И сердце здесь, поверь, не виновато…

Все от ума – порезанные вены.

Прости душе… когда была распята.

Разорвана…Раздавлена…Раскрыта…

В нее входили реки с облаками,

И сердце открывалось лишь для крика,

И раны обнимались с небесами.

Все от ума – я понял слишком поздно,

Когда потери все уже случились.

"Все от ума", – кричали даже звезды,

Которые во сне моем приснились…

***

Пошли дожди… Какой же странный год.

Он високосный, когда бесконечность.

Ты подожди, нас ждет еще восход,

От цифры восемь, дальше безупречность.

Стоят дожди… Так плачут небеса

По тем потерям, что невосполнимы.

Ты подожди, нас ждет еще весна,

На цифру девять мы непобедимы.

Идут дожди… Который день подряд,

Пароль для чисел знают звездочеты.

Ты подожди, все выстроятся в ряд

И от ноля мы поведем отсчеты.

Всего их 10… Ну, с какой начнем?

Они имеют все свое значение.

Ты подожди, мы к этому придем

И примем на двоих одно решение.

Что семь и шесть – они свое куют,

А там, где пять, четыре не помогут,

На цифру три – божественное ждут,

А двойки – это маленькие Боги.

Как льют дожди… Послали знак с небес,

И нам придется с этим разобраться.

Ты подожди, нас ждет еще "Экспресс",

Ведь к каждой цифре нужно подобраться.

Шумят дожди… Земля просила слез,

И этот год запомнится надолго.

Ты подожди, всего один вопрос:

"Какая цифра вызывает гордость?"

Они пройдут… Те летние дожди,

И ощутит дыхание природа.

Ты подожди… Так что там впереди?

Есть единица? Вот она. Свобода!

***

Я разорванный в клочья,

Я подбитый снарядом,

Я как волк-одиночка,

То в лесу, то в степи.

Я с простреленным сердцем

Пробираюсь к наградам,

Что меня ожидают

На вершине пути.

Я уже улыбаюсь,

Пережив три сражения,

Но всегда побеждает

Лишь один на войне.

Если вдруг заберет меня

В плен отражение,

То оттуда вернусь

Я на белом коне.

Я не чувствую боли,

Я забыл свои беды,

Я как зверь, весь зашитый

С головы и до ног.

Но я знаю одно:

Не предам своей веры.

И уж точно я знаю,

Кто последний пророк…

***

Семь церквей обошел,

Семь свечей я поставил.

Семь молитв прочитал,

Семь раз падал к кресту.

Семь раз в жизни терял,

Семь ошибок исправил,

Семь кругов прошагал,

По восьмому иду...

Семь друзей дал Господь,

Семь печалей отмерил,

Семь вершин покорил,

Семь раз был на краю.

Семь раз насмерть стоял,

Семь пророчеств проверил,

Семь я женщин любил,

А с восьмою живу…

***

Где бы взять живой водицы

И тебя спасти?

Ты же знаешь, все тигрицы

Хищные внутри.

Отыскать бы тот колодец,

Может быть родник,

И у городских околиц

Выждать этот миг.

Подойти, губы в губы,

Подарить глоток.

Может, там, где было сердце,

Оживет цветок.

Может, там, где были раны,

Оживет любовь.

Может быть, такая редкость,

Оживет и кровь.

Оживут твои ресницы,

А потом глаза.

Я тебя тихонько трону,

Оживет слеза.

Оживут твои ладони

И колени вдруг.

Оживут зубцы в короне,

И замкнется круг.

И когда ты, вся живая,

В поле убежишь,

Оживу и я, сгорая.

Может, воскресишь?

***

Мало живет человек,

Должен в два раза больше.

Батя ушел в этот век,

Мог бы пожить подольше…

80 с небольшим

Ему подарили звезды.

Честно простился с ним,

Главное, не поздно…

Так и не поговорил

По душам напоследок.

Он мне жизнь подарил,

Дал мне от сердца слепок.

Я-то привык терять,

Маме сейчас вот сложно,

И не успел сказать,

Как я любил его… Поздно…

***



Почему красота живет с болью?

Потому что не знает границы…

Почему перелетные птицы

Возвращаются только домой…

Почему, умирая с любовью,

Умирают любимые лица?

Почему к нам стучатся синицы?

Потому что пора на покой…

Почему красота живет вечно?

Потому что она бесконечна…

Почему долгожданная

Осень оставляет частицу тепла?

Почему, оживая с любовью,

Оживает душа человечья?

Почему же тогда она грешна?

Потому что она – красота…