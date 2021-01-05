В Киевском метрополитене рассказали, как будет работать метро в Рождество

В Киеве 7 января возможно кратковременное закрытие на вход станции "Золотые ворота", сообщила пресс-служба метрополитена на своей странице в Facebook.

В Киеве 7 января могут ограничивать вход на некоторых станциях метро Фото: depositphotos.com

В Киеве 7 января во время празднования Рождества Христова возможны частичные ограничения работы метрополитена. Об этом 7 января сообщила пресс-служба метрополитена на своей странице в Facebook.

"На станции "Золотые ворота" 7 января возможно кратковременное закрытие на вход, чтобы все желающие могли добраться до елки на Софийской площади. Все эскалаторы в это время будут работать на подъем во избежание давки на платформе", – говорится в сообщении.

Для избежания давки на платформах возможно ограничение входа на станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности" на Рождество.

Новый, 2021 год в киевском метро встретило более 700 пассажиров. Киевский метрополитен в ночь на 1 января в честь празднования Нового года работал на два часа дольше.