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Стало известно, как в новогоднюю ночь в Киеве будут работать метро и фуникулер

Последний поезд метро из центра Киева 1 января 2021 года отправится ориентировочно в 2.15, сообщили в пресс-службе метрополитена.

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В Новый год в Киеве метро будет работать на два часа дольше
В Новый год в Киеве метро будет работать на два часа дольше
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

Киевский метрополитен в ночь на 1 января 2021 года в честь празднования Нового года будет работать на два часа дольше. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба метрополитена на своей странице в Twitter.

"Последний поезд оправится с каждой станции в разное время. Из центра города ориентировочно в 2.15. Дополнительные часы работы прибавятся к расписанию каждой станции, которое размещено на входе и платформе", – говорится в сообщении.

На предприятии также отметили, что в новогоднюю ночь на вход могут закрывать станции "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь". Таким образом намерены предотвратить массовые скопления людей с целью безопасности.

В КГГА сообщили, что фуникулер на "Почтовой площади" в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно.

По информации ведомства, в Киеве 19 декабря открыли семь новогодних локаций. Их объединили в праздничный пешеходный маршрут – Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходный мост от нее к праздничной Владимирской горке, далее – через Андреевский спуск к Контрактовой площади. Маршрут разработали, чтобы в условиях карантина избежать скопления людей.

19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве на Софийской площади провели церемонию зажжения огней на главной новогодней елке Украины. В этом году впервые главная елка Украины искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр.

Теги: Киев, метро, КГГА, Майдан, Крещатик, фуникулер, Почтовая площадь, Контрактовая площадь, метрополитен
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