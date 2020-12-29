Стало известно, как в новогоднюю ночь в Киеве будут работать метро и фуникулер

Киевский метрополитен в ночь на 1 января 2021 года в честь празднования Нового года будет работать на два часа дольше. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба метрополитена на своей странице в Twitter.
"Последний поезд оправится с каждой станции в разное время. Из центра города ориентировочно в 2.15. Дополнительные часы работы прибавятся к расписанию каждой станции, которое размещено на входе и платформе", – говорится в сообщении.
На предприятии также отметили, что в новогоднюю ночь на вход могут закрывать станции "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь". Таким образом намерены предотвратить массовые скопления людей с целью безопасности.
Вітаємо всіх наших пасажирів із зимовими святами!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 29, 2020
Детальніше про роботу станцій за посиланням: https://t.co/rkDJfJTGbk pic.twitter.com/p81LnBye28
В КГГА сообщили, что фуникулер на "Почтовой площади" в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно.
По информации ведомства, в Киеве 19 декабря открыли семь новогодних локаций. Их объединили в праздничный пешеходный маршрут – Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходный мост от нее к праздничной Владимирской горке, далее – через Андреевский спуск к Контрактовой площади. Маршрут разработали, чтобы в условиях карантина избежать скопления людей.
19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве на Софийской площади провели церемонию зажжения огней на главной новогодней елке Украины. В этом году впервые главная елка Украины искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр.