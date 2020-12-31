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В киевском метро установили первое табло, показывающее отсчет времени до прибытия поезда

Первое табло, которое будет показывать отсчет времени до прибытия поезда, начнет работать на станции "Контрактовая площадь", сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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На каждой станции Киевского метрополитена установят не менее 12 дисплеев
На каждой станции Киевского метрополитена установят не менее 12 дисплеев
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

В киевском метро установили первое табло, показывающее отсчет времени до прибытия поезда. Об этом 31 декабря в Facebook сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Интегрированный программно-аппаратный комплекс в реальном времени будет осуществлять расчет расстояния и показывать отсчет. Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях", – говорится в сообщении.

На каждой станции метрополитена установят не менее 12 таких дисплеев. Монтаж проведут в течение 2021 года.

Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновляться. На экранах также будет отображаться текущее время, дата, погода и другая полезная для пассажиров информация.

Отмечается, что компания "Транс-медиа", которая проводила разработку и запуск системы, не использовала для этого средства бюджета и метрополитена.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2813897215524342

Теги: Киев, Контрактовая площадь, пассажиры, метрополитен
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