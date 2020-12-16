Центральные станции метро в Киеве более пяти часов проверяли на "минирование", в подземке была давка

Пока в центре Киева из-за сообщения о минировании были закрыты станции метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" и "Золотые ворота", на станции "Дворец спорта" скопилось большое количество пассажиров, была давка. Информация о минировании не подтвердилась.

Давка в метро произошла в то время, когда в центре Киева активно протестовали предприниматели (на фото – очередь к эскалатору на станции "Золотые ворота") Фото: Роман Сульжик / Facebook

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" в Киеве были закрыты более пяти часов из-за сообщения о "минировании".

Анонимное сообщение о минировании, из-за которого закрыли центральные станции, поступило примерно в 15.00. Об открытии станций "Крещатик" и "Майдан Незалежности" пресс-служба метрополитена сообщила в Facebook примерно через шесть часов.

Информация о минировании не подтвердилась, проинформировала пресс-служба полиции Киева агентство "РБК-Украина". "Украинская правда" пишет, что закрыта была также станция "Золотые ворота". Член наблюдательного совета "ПриваБанка" Роман Сульжик публиковал фото с очередью к эскалатору на этой станции.

Длительное закрытие станций привело к массовому скоплению людей на станции "Дворец спорта", пишет агентство. Видео давки обнародовал в Facebook паблик "Киев оперативный".

С утра в центре столицы проходит акция протеста участников инициативы "SaveФОП". Предприниматели выступают против запрета на работу при жестком карантине в январе и требуют отмены кассовых аппаратов.

Протестующие несколько раз пытались установить палатки, полиция мешала им. Между сторонами произошла потасовка, полиция применяла слезоточивый газ к митингующим, дубинки. Активисты бросали в правоохранителей палки, дудки и части палаток. По данным полиции, 40 правоохранителей получили травмы, число пострадавших активистов неизвестно. По факту травмирования полицейских открыто уголовное производство.

К вечеру митингующие поставили несколько палаток. Часть пикетчиков остаются на Майдане ночевать.