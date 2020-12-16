Центральные станции метро в Киеве более пяти часов проверяли на "минирование", в подземке была давка

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" в Киеве были закрыты более пяти часов из-за сообщения о "минировании".
Анонимное сообщение о минировании, из-за которого закрыли центральные станции, поступило примерно в 15.00. Об открытии станций "Крещатик" и "Майдан Незалежности" пресс-служба метрополитена сообщила в Facebook примерно через шесть часов.
Информация о минировании не подтвердилась, проинформировала пресс-служба полиции Киева агентство "РБК-Украина". "Украинская правда" пишет, что закрыта была также станция "Золотые ворота". Член наблюдательного совета "ПриваБанка" Роман Сульжик публиковал фото с очередью к эскалатору на этой станции.
Длительное закрытие станций привело к массовому скоплению людей на станции "Дворец спорта", пишет агентство. Видео давки обнародовал в Facebook паблик "Киев оперативный".
С утра в центре столицы проходит акция протеста участников инициативы "SaveФОП". Предприниматели выступают против запрета на работу при жестком карантине в январе и требуют отмены кассовых аппаратов.
Протестующие несколько раз пытались установить палатки, полиция мешала им. Между сторонами произошла потасовка, полиция применяла слезоточивый газ к митингующим, дубинки. Активисты бросали в правоохранителей палки, дудки и части палаток. По данным полиции, 40 правоохранителей получили травмы, число пострадавших активистов неизвестно. По факту травмирования полицейских открыто уголовное производство.
К вечеру митингующие поставили несколько палаток. Часть пикетчиков остаются на Майдане ночевать.