В Киеве после сообщения о минировании закрыли две станции метро

В Киеве закрыты станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности", сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В Киеве 15 декабря поступило сообщение о минировании станций метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Facebook.

"Станции "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

"Интерфакс-Украина" также рассказал, что около 14.00 поступило анонимное сообщение о якобы минировании торгового центра Ocean Plaza, "Променада", ЦУМ, SkyMall, "Глобус", а также Подольского управления полиции по адресу Хорива, 20 и здания по адресу Рижская, 20.

Полиция проверяет информацию о вероятном минировании.