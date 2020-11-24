Кличко о строительстве метро на Виноградарь: Пройдено уже почти 500 метров тоннеля

Специалисты обещают, что при отсутствии форс-мажоров состоится стыкование между станциями "Сырец" и "Мостицкая" и параллельно метростроевцы движутся в сторону будущей станции "Проспект Правды", сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Строительство киевского метро на Виноградарь от станции "Мостицкая" до станции "Сырец" продолжается, метростроевцы прошли уже 500 метров тоннеля и идут с небольшим опережением графика. Об этом 24 ноября во время инспекции строительства сообщил киевский городской глава Виталий Кличко, пишет информационное агентство ASPI.

"Два месяца назад мы видели, как щит начал врезаться в почву, а сегодня пройдено почти 500 метров тоннеля. Специалисты обещают, что при отсутствии форс-мажоров состоится стыкование между станциями "Сырец" и "Мостицкая". Параллельно метростроевцы движутся и в сторону будущей станции "Проспект Правды". Работы продолжаются по плану, проблем нет, финансирование происходит в полном объеме, сюрпризов под землей в виде изменений породы или почвы тоже нет", – подчеркнул мэр.

Кличко добавил, что сбоев ни в рабочем процессе, ни в финансировании нет.

"Сейчас метростроевцы идут на опережение графика работ, однако, как я неоднократно говорил, главное для киевлян, чтобы в декабре 2021 года две новые станции метро на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – были открыты, потому что запланировано, что около 60 тыс. человек в сутки будут пользоваться этими станциями. Ключевые критерии оценки работы – все идет по плану, никаких сбоев нет. Сейчас контролируем все процессы строительства и постоянно отчитываемся киевлянам о ходе сооружения метро на Виноградарь. Повторяюсь, финансирование строительства было восстановлено, происходит вовремя и в полном объеме", – заявил городской голова.

Он отметил, что проверки со стороны силовых органов его не смущают.

"У них своя работа, а мы должны убедиться, что каждая копейка, выделенная на строительство метро, должна идти по целевому назначению, бюджетный процесс контролирует начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский", – сказал Кличко.

Арест счетов создал сложности, но они уже преодолены, добавил заместитель генерального директора ОАО "Киевметробуд" по вопросам экономики и финансов Алексей Кутовый.

"Действительно, из-за ареста счетов и атаки исполнительных органов власти у нас были некоторые проблемы с бюджетным финансированием. Однако мэр столицы Виталий Кличко и городские власти предоставили нам ощутимую помощь, и сейчас работы финансируются на 100%. Более того, в бюджете города на 2021 год заложены средства, необходимые для завершения строительства метро на Виноградарь", – сообщил он.

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