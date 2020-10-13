Кличко: На Виноградарь проложили уже более 100 метров тоннеля метро

Строительство метро на Виноградарь идет по графику, в начале сентября от будущей станции "Мостицкая" запустили в работу тоннелепроходческий механизированный комплекс, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Открыть две новые станции мы планируем в конце следующего года Фото: kiev.klichko.org

При строительстве метро на Виноградарь в Киеве проложили уже более 100 метров тоннеля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, пишет сайт городского головы.

"Строительство метро на Виноградарь идет по графику. В начале сентября от будущей станции "Мостицкая" мы запустили в работу тоннелепроходческий механизированный комплекс. На сегодня уже проложено 114 метров тоннеля. Также демонтировали временные конструкции, которые были необходимы для старта комплекса. И теперь он набирает проектную мощность – чтобы прокладывать 200 метров тоннеля в месяц", – рассказал он.

Также продолжают бетонировать двухъярусный туннель от станции метро "Мостицкая" до станции "Проспект Правды".

"Открыть две новые станции мы планируем в конце следующего года. По оценкам специалистов, ими будет пользоваться более 90 тыс. пассажиров в сутки", – заявил Кличко.