Кличко о зацеперах: Наказание для экстремалов должно быть более строгим

Максимальный штраф, который наложили на зацеперов в киевском метро, составил всего 1 тыс. грн, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя гибель экстремала в подземке 27 сентября.

Экстремалы в киевском метро ставят под угрозу не только свою жизнь, но и безопасность других пассажиров, поэтому наказание за катание на поездах должно быть более суровым, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя недавнюю гибель зацепера в подземке.

"Убежден, за подобные "развлечения", которые ставят под угрозу безопасность и самих экстремалов, и других пассажиров, наказание должно быть более суровым. По статистике зацеперы – подростки или мужчины от 16 до 24 лет. Я обращаюсь к киевлянам: разъясняйте своим детям опасность таких "развлечений". Это, прежде всего, поможет спасти им жизни! Также обращаюсь к правоохранителям – усилить контроль за безопасностью пассажиров в метрополитене. И оперативно реагировать на действия экстремалов", – цитирует мэра его официальный сайт.

Кличко рассказал, что экстремалы ездят снаружи поездов довольно часто.

"Экстремалы, как правило, скрываются на станциях между вагонами поезда. А потом, на открытом участке метро, вылезают на крышу вагона. Этот случай, о котором мы говорим, – единственный трагический в этом году. В 2017-м в метро погибли двое зацеперов. В 2014 году – один. В 2020-м в метрополитене зафиксировали всего 30 случаев проезда снаружи поездов. Задержали 15 экстремалов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административной ответственности. Правда, максимальный штраф, который наложили, составляет 1 тыс. грн. Поэтому я убежден, что за подобные действия наказание для экстремалов должно быть более строгим", – подчеркнул Кличко.

27 сентября на "зеленой" ветке киевского метро между станциями "Выдубичи" и "Славутич" зацепер попал под поезд. Движение было ограничено, упавший на рельсы человек погиб. В мэрии сообщили, что это 29-летний житель Ужгорода.