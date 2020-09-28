В киевском метро под колесами поезда погиб человек

На "зеленой" ветке киевского метро из-за упавшего на рельсы человека было ограничено движение, поезда курсировали от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".

В Киеве зацепер попал под поезд метро, из-за этого движения подземки ограничено. Об этом сообщила пресс-служба метро в Facebook.

"Зеленая" линия. Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор". По предварительной информации, зацепер попал под поезд. На месте работают аварийная бригада, медики и правоохранители", – говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе уточнили, что упавший на рельсы человек погиб, его личность устанавливают правоохранители. Движение поездов восстановили.