В киевском метро под колесами поезда погиб человек

В Киеве зацепер попал под поезд метро, из-за этого движения подземки ограничено. Об этом сообщила пресс-служба метро в Facebook.
"Зеленая" линия. Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор". По предварительной информации, зацепер попал под поезд. На месте работают аварийная бригада, медики и правоохранители", – говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе уточнили, что упавший на рельсы человек погиб, его личность устанавливают правоохранители. Движение поездов восстановили.