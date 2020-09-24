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Жители аварийных домов возле метро "Черниговская" годами напрасно ждут отселения – Борислав Береза

Город нужно благоустраивать, но в первую очередь необходимо обеспечивать базовые потребности людей, заявил лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза.

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Борислав Береза: Здания аварийные, непригодные для жизни, и тем не менее здесь вынуждены оставаться люди. Потому что альтернативы просто нет
Борислав Береза: Здания аварийные, непригодные для жизни, и тем не менее – здесь вынуждены оставаться люди. Потому что альтернативы просто нет
Фото: Борислав Береза / Facebook

В Киеве около 60% жилого фонда нуждается в капитальном ремонте, а более 100 домов в городе признаны опасными для проживания, написал лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза в Facebook после встречи с жителями аварийных домов возле станции метро "Черниговская".

“Здания аварийные, непригодные для жизни, и тем не менее – здесь вынуждены оставаться люди. Потому что альтернативы просто нет. Помощи от городских властей с ремонтом или с уничтожением грибков нет тоже. Я часто критикую столичную власть за безразличие к жителям города, но эта история просто апофеоз. Власть говорит людям, что ремонтировать дома не будут, потому что они в очереди на отселение, но не отселяет. Потом говорит, что отремонтируют, но не ремонтируют”, – заявил Береза.

Политик добавил, что за последние годы значительная часть городского бюджета Киева была потрачена на “косметические” работы, когда базовые проблемы киевлян остаются нерешенными.

“На секунду представьте, как жителям этих домов после прогулки в центре – где мосты за миллиарды, фонтаны, флагштоки – возвращаться домой в такие нечеловеческие условия. Как потом в очередной раз слышать от чиновников, что денег на улучшение жилищных условий в городском бюджете нет. Благоустраивать город надо, фонтаны и парки строить надо, мосты декоративные тоже нужны. Но – в первую очередь базовые потребности людей”, – отметил Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5057083410984391

Береза сообщил в августе о решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда "Эко Партии Березы" идет на выборы в Киевсовет.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Борислав Береза, ремонт, жилье, местные выборы
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