У Кличко расширили действие программы по софинансированию покупки жилья для льготников

Ранее программой "Доступное жилье" могли воспользоваться только участники АТО и члены их семей. Теперь на компенсацию до 30% стоимости квартиры могут расчитывать все льготники, заявили в КГГА.

Действие программы софинансирования на приобретение жилья в Киеве расширили на все льготные категории. До этого ей могли воспользоваться только участники АТО и члены их семей. Об этом сообщили в департаменте строительства и жилищного обеспечения Киевской горгосадминистрации.

"Бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях. Для граждан, имеющих статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть составляет 50% фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий – 30%", – сообщил директор департамента Сергей Мартынчук.

Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявление в отдел учета и распределения жилой площади РГА по месту пребывания на квартирном учете. После этого чиновники РГА определяют заявителей, которые могут купить жилье на условиях софинансирования; затем списки передают главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров.

В бюджете Киева на программу "Доступное жилье" предусмотрено 208,5 млн грн, добавили в Киевской горгосадминистрации.