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КИЕВ

Скандал вокруг застройщика "Аркада-строительство": Кличко обратился к правоохранителям

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что застройщику ничего не мешает выполнить обязательства перед другими инвесторами – жилых комплексов "Эврика" на проспекте Глушкова и "Патриотика".

 
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Виталий Кличко: Город, как всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян, а не застройщика
Виталий Кличко: Город, как всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян, а не застройщика
Фото: Кличко - мер / Facebook

Из-за недобросовестного застройщика "Аркада-строительство" люди не могут получить жилье, за которое они заплатили, правоохранители должны немедленно вмещаться в ситуацию. Об этом во время онлайн пресс-конференции заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня инвесторы застройщика "Аркада-строительство" пикетируют банк "Аркада", Офис президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства", – сказал он.

По словам Кличко, в столице возникает немало скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства. В последнее время много жалоб поступает из-за невыполнения застройщиком "Аркада-строительство" обязательств по заключенным инвестиционным соглашениям.

Мэрия неоднократно пыталась помочь разрешить проблему. Только в мае состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка "Аркада". По результатам встреч городская власть подтвердила свою готовность – в пределах своих полномочий – способствовать возобновлению строительства.

"Но, отмечу, что застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса "Патриотика на озерах". И не представил его на обсуждение градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства", – сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что застройщику "ничего не мешает" выполнить обязательства перед другими инвесторами – жилых комплексов "Эврика" на проспекте Глушкова и "Патриотика".

"И город, как всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян, а не застройщика. Я обращаюсь к правоохранительным органам немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика", – заявил Виталий Кличко.

ВИДЕО
Видео: Віталій Кличко / YouTube
Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, строительство, застройка, правоохранители, жилье, банк "Аркада"
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