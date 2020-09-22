Киевская власть отказалась от планов построить 18 станций метро – Попов

Глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах Александр Попов рассказал, какие ветки киевского метро должны были получить новые станции к 2020 году.

В Киеве с 2014-го по 2020 год должны были построить 18 новых станций метро, это предусматривала программа развития метрополитена, заявил глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах Александр Попов на своем сайте.

"Во время моего руководства в КГГА мы подготовили программу развития киевского метрополитена. Мы рассчитывали к этому году построить 18 новых станций метро, – рассказал он. – Мы планировали наращивать темпы строительства, но после моего ухода сегодняшняя киевская власть планы пересмотрела и ни одной станции подземки так и не было построено".

Политик добавил, что 13 станций должны были стать четвертой – Подольско-Выгуровской – веткой метро, которая соединила бы Троещину с железнодорожным вокзалом, а Оболонско-Теремковскую линию должны были продлить до микрорайона "Теремки-2". На Сырецко-Печерской линии власти планировали открыть станцию "Львівська брама", "Мостицкая" и "Проспект Правды", Святошинско-Броварскую линию должны были продлить от "Академгородка" до "Новобеличей". В 2019 году должен был открыться второй пересадочный узел между станциями "Театральная" и "Золотые ворота".

"От всех этих планов нынешняя городская власть отказалась. Даже открытие станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" перенесено на 2021 год, однако и этот срок, скорее всего, будет сорван. Когда в мэрию вернется профессиональная команда, то план строительства метро будет возобновлена в первую очередь", – заявил Попов.

На своем сайте политик напомнил, что за время его руководства КГГА построили шесть станций метро: "Васильковскую", "Демиевскую", "Голосеевскую", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки". Он опубликовал схемы развития метро, которые не были реализованы.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: popov.org.ua Фото: popov.org.ua

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года.

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