Директор проектов "Киевметростроя": Пустобрехи пойдут на "политическую пенсию", а метро на Виноградарь будет достроено, как сказал Кличко

По словам директора по управлению проектами "Киевметростроя" Юрия Батлука, предприятию приходится бороться не только со сложными строительными условиями, но и с рейдерством, корпоративными конфликтами и с тем, что вдоль трассы строительства метро не снесен ряд объектов. Он отметил, что мэр столицы Виталий Кличко уделяет много времени этому проекту.

Первые две станции метро на Виноградарь в Киеве будут построены, как и планировалось, в декабре 2021 года. Об этом ASPI news рассказал директор по управлению проектами ПАО "Киевметрострой" Юрий Батлук.

Он отметил, что это стало возможным благодаря помощи власти Киева и мэра столицы Виталия Кличко.

"Сейчас пройдено более 300 метров, работы идут успешно – мы догоняем проектную скорость, монтируя ежесуточно шесть – восемь колец туннельной отделки. К сожалению, горно-геологические условия не способствуют проходке, идем в очень сложных почвах – так называемых "плывунах" – обводненных песках. Однако мы довольно успешно боремся с этими проблемами", – сказал Батлук.

Руководитель добавил, что "псевдоэксперты" прогнозировали "Киевметрострою" неудачу в реализации проекта.

"Много конкурентов мешали спокойной работе... Это в начале добавило определенные трудности, но городская власть помогла как с юридической стороны, так и с инженерной. Небольшие отставания, которые были раньше, мы успешно догнали, и сейчас идем, едва ли не опережая график сооружения этого сложного объекта, который является революционным и первым в Украине – никогда в нашей стране не строили тоннели метрополитена противоположного движения друг над другом, а не параллельно", – рассказал он.

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Видео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube

По словам директора по управлению проектами, "Киевметрострою" приходится бороться не только со сложными строительными условиями, но и с рейдерством, корпоративными конфликтами, с тем, что вдоль трассы строительства метро не снесены объекты.

"Это несколько задерживает нашу работу. Да, факты арестов счетов были, что делало невозможным своевременную оплату необходимых материалов для выполнения работ. Самое болезненное – все, что необходимо для строительства метро, имеет, как правило, длинный цикл производства, и блокировка счетов, которая длилась более полугода, очень сильно тормозила работу. Впрочем, пока мы с этим успешно справились", – подчеркнул Батлук.

Он отметил, что мэр постоянно контролирует этот объект.

"Нам, несмотря на избирательную гонку в столице, значительное внимание уделял и продолжает это делать переизбранный в первом туре глава Киева Виталий Кличко. Он всегда готов прийти на помощь, общается с нами напрямую и регулярно посещает именно эту, главную стройплощадку линии метро на Виноградарь. Почти все видеоотчеты мэра Киева снимаются именно здесь. В отличие от некоторых популистов, которые разгромно проиграли выборы, ложно наобещав киевлянам открыть едва не пару десятков новых станций метро за пятилетнюю каденцию, Кличко держит слово. Пустобрехи пойдут на "политическую пенсию", а метро на Виноградарь будет достроено, как сказал Виталий Кличко, в сроки – до конца 2021 года", – заявил директор по управлению проектами.