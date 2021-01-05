Большинство украинцев празднует Рождество 7 января – опрос

77% респондентов сказали, что празднуют Рождество 7 января, 3% – 25 декабря, сообщила Социологическая группа "Рейтинг".

В Украине выходными днями являются и 25 декабря, и 7 января Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook

Большинство украинцев празднуют Рождество 7 января. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 января.

77% респондентов сказали, что празднуют Рождество 7 января, 3% – 25 декабря, 15% – дважды, 25 декабря и 7 января, 5% сказали, что не празднуют Рождество.

На вопрос, какой праздник они любят больше, 56% опрошенных назвали Рождество, 28% – Новый год, 6% – День святого Николая, 3% – старый Новый год. 5% сказали, что не любят ни один из этих праздников, 2% затруднились с ответом.

Опрос проводился 2–4 января по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января.