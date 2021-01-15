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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Меркель и Зеленский договорились активизировать работу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, что, кроме установления режима прекращения огня, реализация Минских договоренностей практически не продвинулась.

Меркель и Зеленский обсудили войну на Донбассе
Меркель и Зеленский обсудили войну на Донбассе
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщают пресс-службы обоих лидеров. 

Зеленский и Меркель обсудили координацию действий по урегулированию ситуации на Донбассе

Как уточняет Офис президента Украины, Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

"Канцлер и президент договорились активизировать работу в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", – сообщает пресс-служба Меркель. 

Зеленский рассказал Меркель, что режим прекращения огня "в целом соблюдается, хотя и со сложностями и провокациями". Он сообщил о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.

Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 12 января текущего года в Берлине были непростыми, но конструктивными.

Следующие переговоры должны пройти 22 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Теги: Ангела Меркель, Донбасс, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине
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