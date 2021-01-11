Боевики на Донбассе убили украинского военного – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

11 января в результате обстрела пророссийскими боевиками на Донбассе погиб украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил, опубликованном в Facebook.

Украинский военный погиб в районе Песок Донецкой области, где оккупанты вели огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, также там работал снайпер.

Всего пророссийские боевики сегодня шесть раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, обстреливали позиции ОС в районе Павлополя и Авдеевки Донецкой области. Кроме того, вблизи Красногоровки был зафиксирован беспилотник оккупантов. Украинские военные его обезвредили.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков, есть ли жертвы среди оккупантов, – не сообщается.

О нарушении режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.