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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе убили украинского военного – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

11 января в результате обстрела пророссийскими боевиками на Донбассе погиб украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил, опубликованном в Facebook. 

Украинский военный погиб в районе Песок Донецкой области, где оккупанты вели огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, также там работал снайпер. 

Всего пророссийские боевики сегодня шесть раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, обстреливали позиции ОС в районе Павлополя и Авдеевки Донецкой области. Кроме того, вблизи Красногоровки был зафиксирован беспилотник оккупантов. Украинские военные его обезвредили. 

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков, есть ли жертвы среди оккупантов, – не сообщается. 

О нарушении режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/443535740353012/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, снайпер, Авдеевка, Красногоровка, Пески, Павлополь, украинский военный, ВСУ, обстрелы, война на Донбассе, режим тишины, ООС
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