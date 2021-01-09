Верещук: Если мы сосредоточимся на нашей армии, мотивация к переговорам у Путина будет куда большей

Чтобы президент России Владимир Путин больше стремился к переговорам по Донбассу и Крыму, Украине нужно вкладываться в свою обороноспособность, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Украина должна сосредоточиться на своей армии, чтобы оккупировавшая Крым и часть Донбасса Россия во главе с президентом Владимиром Путиным стремилась к переговорам по вопросу деоккупации, считает нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Об этом она заявила в эфире телеканала "Перший київський". Фрагмент интервью нардеп опубликовала в своем Facebook.

"Если у нас будет мотивированная, ресурсная, обеспеченная армия, если мы сможем показать всю свою силу и мощь в обороне и даже в наступательных операциях, а пример Азербайджана этому – еще одно большое доказательство, я считаю, что и переговоры пойдут быстрее, и мотивация, как мы знаем, к переговорам будет у господина Путина куда большей. Поэтому мы должны сосредоточиться на нашей обороноспособности, на нашей армии, на наших воинах, как я их называю, атлантах, которые удержали Украину. И все будет хорошо", – сказала политик.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.