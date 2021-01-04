ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

3 января на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 3 января договоренности о прекращении огня боевики нарушили в районе населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Красногоровка, Пески и Водяное.

Война на Донбассе началась весной 2014 года
Война на Донбассе началась весной 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

3 января на Донбассе боевики нарушили договоренности о прекращении огня семь раз. Об этом 4 января в сводке на 7.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. ...Вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Лебединского, Песков и Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Водяного, на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что среди украинских военнослужащих раненых и погибших нет.

"С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами", – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/421221769068423/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Донбасс, Вооруженные силы Украины, боевики, Марьинка, перемирие, Красногоровка, Пески, гранатомет, Водяное, Лебединское, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
"Ой, все", "Дед Мороз принес "дурика". Санина показала свою новогоднюю радость
"Ой, все", "Дед Мороз принес "дурика". Санина показала свою новогоднюю радость
"Боль разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага". Седокова рассказала, как провела новогоднюю ночь
"Боль разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага". Седокова рассказала, как провела новогоднюю ночь
Dantes впервые встретил Новый год "в лете"
Dantes впервые встретил Новый год "в лете"
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
Кассель показал отдых с Кунаки
Кассель показал отдых с Кунаки
"Должен был принести всем счастье". Фагот показал, кем был в детстве на Новый год
"Должен был принести всем счастье". Фагот показал, кем был в детстве на Новый год
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации
"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации
"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале
"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS