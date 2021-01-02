Москаль о ситуации на Донбассе: Кто наглее, тот и выигрывает. Сю-сю-сю – это не о победе

Президент Украины Владимир Зеленский и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук "не видят, что Минские соглашения – это тупик". Об этом заявил экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Украина в конфликте на Донбассе должна показывать силу, считает экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Об этом он заявил в интервью "Телеграфу", которое опубликовано 2 января.

"Мы не показываем силу. Слюнтяи никогда войн не выигрывали! Надо наращивать вооруженные силы. Не так, как сегодня. Не проглатывать, когда в нас стреляют, – давать ответ в два-три раза сильнее. Потихоньку отбивать хотя бы то, что у нас захватили вопреки Минским соглашениям. Мы видим немало примеров: кто нарастил мощь и был наглее, тот и выигрывает. А сю-сю-сю, муси-пуси – это не о победе", – заявил Москаль.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук "не видят, что Минские соглашения – это тупик".

Москаль раскритиковал деятельность Кравчука в ТКГ.

"Кравчук – бывший идеолог, который боролся с "мировым империализмом, сионизмом и украинским буржуазным национализмом". Для чего его брать в ТКГ? Его там никто не воспринимает. Все над ним смеются. Похоже, у тех, кто принимает решения на высшем уровне, отсутствует понимание, в какой критической ситуации оказалась Украина", – отметил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Минске с 30 июля.