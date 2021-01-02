Наивность президента создала завышенные ожидания о прекращении войны на Донбассе – Гармаш

По словам представителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналиста Сергея Гармаша, наивно было ожидать, что войну на Донбассе можно остановить, посмотрев в глаза президенту России Владимиру Путину. О намерении посмотреть в его глаза президент Украины Владимир Зеленский сказал перед встречей лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

9 декабря 2019 года состоялась встреча Зеленского и Путина в Париже в рамках саммита по урегулированию конфликта на Донбассе Фото: president.gov.ua

Для прекращения войны на Донбассе недостаточно одного желания Украины, считает представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш в интервью "Телеграфу", которое опубликовано 2 января.

"Наивно было ожидать, что конфликт на Донбассе можно решить, "посмотрев в глаза [президенту России Владимиру] Путину" и просто "перестав стрелять". Это некоторая наивность нового президента [Украины Владимира Зеленского] создала завышенные ожидания в украинском обществе относительно решения конфликта на Донбассе", – отметил эксперт.

По словам Гармаша, эти ожидания не могли быть реализованы.

"Недостаточно желания одной стороны прекратить войну, если у другой стороны такого желания нет. Тем более – прекратить на условиях слабой стороны", – подчеркнул он.

О том, что хочет посмотреть в глаза Путину, Зеленский сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" накануне поездки на встречу лидеров "Нормандской четверки" в Париже, которая состоялась 9 декабря 2019 года.

"Я хочу увидеть человека и я хочу привезти понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом... Мы будем говорить не в минском формате, не на заседании в трехсторонней группе, а будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации", – сказал Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.