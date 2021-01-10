Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима тишины на Донбассе

Потерь среди украинских военных в результате обстрелов боевиками нет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Война в Украине продолжается с 2014 года Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

9 января пророссийские боевики на Донбассе три раза нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе, с начала текущих суток обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

В релизе сказано, что оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Водяного и Луганского Донецкой области .

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди наших воинов боевых потерь нет", – уточнили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.