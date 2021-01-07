В канун Рождества на Донбассе боевики пять раз открывали огонь – штаб ООС

Пророссийские боевики 6 января открывали огонь возле Водяного, Опытного и Гнутово Донецкой области, сообщил штаб операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 6 января, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Неподалеку от Водяного в Приазовье российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В полдень боевики открывали огонь недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь они совершили несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутово – из стрелкового оружия.

Среди украинских защитников боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.