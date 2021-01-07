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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В канун Рождества на Донбассе боевики пять раз открывали огонь – штаб ООС

Пророссийские боевики 6 января открывали огонь возле Водяного, Опытного и Гнутово Донецкой области, сообщил штаб операции Объединенных сил.

Потерь среди украинских военных 6 января на Донбассе нет
Потерь среди украинских военных 6 января на Донбассе нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 6 января, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Неподалеку от Водяного в Приазовье российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В полдень боевики открывали огонь недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь они совершили несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутово – из стрелкового оружия.

Среди украинских защитников боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1461506537386550/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Донбасс, боевики, Опытное, Гнутово, Водяное, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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