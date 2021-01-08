На Рождество боевики на Донбассе восемь раз обстреливали позиции украинских военных – штаб ООС

7 января пророссийские боевики открыли огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Луганского.

За прошедшие сутки, 7 января, на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, боевики открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Луганского. Вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также неподалеку от Водяного в Приазовье противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета, у Гранитного – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военные открывали огонь. Среди солдат ВСУ боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 8 января, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, в Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

На обстрелы противника украинские военные открыли огонь, боевых потерь нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.