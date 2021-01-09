Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и пулеметов – штаб ООС

Возле населенного пункта Водяное на Приазовье вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

За 9 января на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Военные сообщили о двух обстрелах в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, вблизи населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от населенного пункта Водяное на Приазовье в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Об ответных действиях украинских военных не сообщается. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Среди украинских военных боевых потерь нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема ВСУ, заверили военные.