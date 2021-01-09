Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и пулеметов – штаб ООС

За 9 января на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.
Военные сообщили о двух обстрелах в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, вблизи населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от населенного пункта Водяное на Приазовье в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Об ответных действиях украинских военных не сообщается. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Среди украинских военных боевых потерь нет.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема ВСУ, заверили военные.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.