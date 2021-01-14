На Донбассе ранен украинский военный

Вечером в районе Гнутово боевики устроили обстрел, сообщили в трехсторонней контактной группе.

Сегодня, 14 января, в районе боевых действий на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook украинская делегация трехсторонней контактной группы.

Военный был ранен около 18.00 в районе Гнутово в результате обстрела боевиками. В ТКГ сообщают, что раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

В сводке штаба ООС по состоянию на 17.00 сообщается, что в течение суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного террористы обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде Марьинки – из гранатомета и стрелкового оружия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.