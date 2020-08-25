14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого Вооруженных сил Украины сообщила о гибели старшего лейтенанта Владимира Рудыка.

В ВСУ из-за неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный. Об этом 25 августа в Facebook сообщила пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудыка. По результатам предварительной служебной проверки воин умер вследствие неосторожного обращения с оружием. Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.