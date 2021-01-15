Зеленский и Меркель обсудили координацию действий по урегулированию ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявил, что Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января в Twitter сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель координацию действий по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Желаю крепкого здоровья каждому гражданину Германии во времена пандемии COVID-19. Германия всегда остается для Украины надежным другом и партнером. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", – подчеркнул глава государства.

Детали телефонного разговора Зеленский не сообщил.

Радий поспілкуватися з Ангелою #Меркель. Бажаю міцного здоров’я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії #COVID19. * завжди залишається для * надійним другом і партнером. Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на #Донбасі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2021

Прошлый раз Зеленский и Меркель созванивались 10 ноября 2020 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.