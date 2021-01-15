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ВОЙНА В УКРАИНЕ

14 января боевиики на Донбассе нарушали режим тишины шесть раз, ранен украинский военный – штаб ООС

Раненого украинского военнослужащего доставили в медучреждение, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы со стороны боевиков, сообщили в штабе
Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы со стороны боевиков, сообщили в штабе
Фото: EPA

За сутки 14 января российско-оккупационные войска на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 15 января.

"Рядом с населенным пунктом Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", – говорится в сообщении.

Один украинский военнослужащий получил легкое осколочное ранение, его доставили в медучреждение.

"В пригороде Марьинки и вблизи Водяного в Приазовье противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки – еще и из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Талаковка противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь", – сообщили в штабе.

С начала суток 15 января нарушений режима тишины со стороны боевиков не было, отметили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибло четверо военнослужащих, 18 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Марьинка, Талаковка, Гнутово, Водяное, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил
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