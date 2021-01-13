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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, украинский военный получил ранение – штаб ООС

12 января боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных недалеко от населенного пункта Золотое-4. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

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13 января на Донбассе соблюдается тишина
13 января на Донбассе соблюдается тишина
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 12 января, на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку от Песок и Водяного, что возле Донецка. Вблизи Песок противник также открывал огонь из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку от Верхнеторецкого – из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное в Приазовье и вблизи Павлополя противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Водяного – из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Золотое-4 боевики вели огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его доставили в медицинское учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь.

С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибло четверо военнослужащих, 18 были ранены.

Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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