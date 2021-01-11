10 января боевики на Донбассе дважды нарушали режим тишины – штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 10 января открывали огонь вблизи Авдеевки и Водяного, сообщил штаб операции Объединенных сил.

10 января российско-оккупационные войска на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 11 января.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку от Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное в Приазовье российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета", – говорится в сообщении.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

"В качестве реакции на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины дали противнику адекватный ответ", – отметили в штабе.

С начала суток 11 января нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.