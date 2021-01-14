В Донецкой области полностью возобновили водоснабжение в пяти населенных пунктах

4 января в результате порыва на водопроводе Горловка –Торецк без водоснабжения остались пять населенных пунктов. 12 января ремонт был завершен, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Без воды на Донбассе с 4 января оставалось около 38 тыс. человек Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области восстановлено в полном объеме. Об этом 14 января сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе напомнили, что 4 января в результате порыва на водопроводе Горловка –Торецк без водоснабжения остались пять населенных пунктов.

"12 января бригадами компании "Вода Донбасса" ремонтные работы завершены. 13 января водоснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме", – сообщили в ГСЧС.

Воды с 4 января не было почти у 38 тыс. человек в городах Торецк и Зализное, а также поселках городского типа Северное, Южное и Щербиновка. Специалисты обнаружили четыре места порывов.