На водоводе Горловка – Торецк обнаружили четыре места порывов из-за которых отсутствует водоснабжение

Специалисты обследовали участок водовода Горловка – Торецк и обнаружили четыре места повреждения, 11 января ремонтные работы продолжат, рассказали в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

6 января около 38 тыс. жителей Донецкой области оставались без водоснабжения Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Специалисты коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" обнаружили четыре места порывов водопровода Горловка – Торецк, которые влияют на отсутствие водоснабжения в Торецке Донецкой области и еще четырех населенных пунктов. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

"В 14.00 10 января завершено обследование участка водопровода Горловка – Торецк за пределами поселка городского типа Южное, выявлено четыре места порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земельные работы", – говорится в сообщении.

В облгосадминистрации отметили, что пиротехнический расчет Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во время сопровождения сотрудников коммунального предприятия обнаружил и изъял гранату ПГ-22.

К обследованию привлекали 24 человека и шесть единиц техники, из них от ГСЧС – пять человек и две единицы техники.

На 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях поселка городского типа Южное при условии соблюдении режима прекращения огня, отметили в ОГА.

В пресс-службе Объединенных сил сообщили, что 10 января военные одного из подразделений подвезли населению запас питьевой воды.

Прорыв на водоводе (диаметром 900 мм) произошел 4 января. Для обеспечения работы котельных был создан запас воды.

По состоянию на утро 6 января около 38 тыс. жителей Донецкой области оставались без водоснабжения из-за прорыва водовода Горловка – Торецк. Воды не было в городах Торецк и Зализное, а также поселках городского типа Северное, Южное и Щербиновка.

9 января сообщалось, что было найдено одно место прорыва водопровода.