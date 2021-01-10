ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

На водоводе Горловка – Торецк обнаружили четыре места порывов из-за которых отсутствует водоснабжение

Специалисты обследовали участок водовода Горловка – Торецк и обнаружили четыре места повреждения, 11 января ремонтные работы продолжат, рассказали в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
6 января около 38 тыс. жителей Донецкой области оставались без водоснабжения
6 января около 38 тыс. жителей Донецкой области оставались без водоснабжения
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Специалисты коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" обнаружили четыре места порывов водопровода Горловка – Торецк, которые влияют на отсутствие водоснабжения в Торецке Донецкой области и еще четырех населенных пунктов. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

"В 14.00 10 января завершено обследование участка водопровода Горловка – Торецк за пределами поселка городского типа  Южное, выявлено четыре места порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земельные работы", – говорится в сообщении.

В облгосадминистрации отметили, что пиротехнический расчет Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во время сопровождения сотрудников коммунального предприятия обнаружил и изъял гранату ПГ-22.

К обследованию привлекали 24 человека и шесть единиц техники, из них от ГСЧС – пять человек и две единицы техники.

На 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях поселка городского типа Южное при условии соблюдении режима прекращения огня, отметили в ОГА.

В пресс-службе Объединенных сил сообщили, что 10 января военные одного из подразделений подвезли населению запас питьевой воды.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1038807993278483

Прорыв на водоводе (диаметром 900 мм) произошел 4 января. Для обеспечения работы котельных был создан запас воды.

По состоянию на утро 6 января около 38 тыс. жителей Донецкой области оставались без водоснабжения из-за прорыва водовода Горловка – Торецк. Воды не было в городах Торецк и Зализное, а также поселках городского типа Северное, Южное и Щербиновка. 

9 января сообщалось, что было найдено одно место прорыва водопровода.

Теги: Украина, ГСЧС, Донбасс, Горловка, водоснабжение, ремонт, граната, облгосадминистрация, Торецк, Вода Донбасса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS