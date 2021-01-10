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Ремонтники обнаружили повреждение на водоводе "Горловка – Торецкое" в "серой зоне" Донбасса

Специалисты обследовали участок водовода "Горловка – Торецкое" и обнаружили место повреждения, 10 января ремонтные работы продолжат, рассказали в коммунальном предприятим "Компания "Вода Донбасса".

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Прорыв на водоводе произошел 4 января
Прорыв на водоводе произошел 4 января
Фото: depositphotos.com

Ремонтники нашли в "серой" зоне на Донбассе место повреждения на водоводе Горловка – Торецкое и окрестностях, которые с 4 января остались без водоснабжения, сообщило коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" 9 января.

"Сегодня специалисты Часовоярского регионального производственного управления обследовали участок водовода "Горловка – Торецкое" в "серой" зоне и обнаружили место повреждения. 10 января планируется продолжить ремонтные работы", – рассказали в компании.

Аварийные бригады регионального управления по эксплуатации канала 8 января устранили семь небольших повреждений на водоводе, говорится в сообщении предприятия.

По состоянию на утро 6 января около 38 тыс. жителей Донецкой области остаются без водоснабжения из-за прорыва водовода "Горловка – Торецкое". Воды не было в городах Торецк и Зализное, а также поселках городского типа Северное, Южное и Щербиновка. 

Прорыв на водоводе (диаметром 900 мм) произошел 4 января.  Для обеспечения работы котельных создан запас воды.

Теги: Донбасс, Горловка, водоснабжение, вода, ремонт, Торецк, Вода Донбасса
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