В Донецкой области без воды осталось несколько населенных пунктов

Из-за прорыва на водоводе Горловка – Торецк без воды остались Торецк, Железное, Северное, Южное и частично поселок Щербиновка, рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Донецкой области пять населенных пунктов остались без водоснабжения из-за прорыва на водоводе 4 января. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 5 января.

В результате прорыва на водоводе Горловка – Торецк без водоснабжения остались Торецк, Железное, Северное, Южное и частично поселок Щербиновка.

Всего без воды осталось около 38 тыс. жителей региона. Для обеспечения работы котельных создали запас воды.

Бригады коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" продолжают восстанавливать водоснабжение, говорится в сообщении.